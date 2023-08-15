Классика на новый лад: рецепт томатной окрошки
Сочетание хрустящих свежих овощей, яиц и томатного сока, создают освежающий и питательный суп по рецепту от Schuba.
Ингредиенты:
Картофель – 400 г
Яйца куриные – 4 шт.
Огурец – 2 шт.
Редис – 200 г
Сок томатный – 1.5 л
Базилик, веточка – 15 г
Зелень – по вкусу
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Помойте картофель и сварите его в кожуре полчаса. Охладите, нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, охладите, мелко нашинкуйте.
2. Огурцы, редис, базилик и зелень промойте и порежьте кубиками.
3. Все смешайте, посолите, поперчите и залейте охлажденным томатным соком. Украсьте зеленью.
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