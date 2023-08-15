Класика на новий лад: рецепт томатної окрошки
Поєднання хрумких свіжих овочів, яєць і томатного соку, створюють освіжаючий та поживний суп за рецептом від Schuba..
Інгредієнти:
Картопля – 400 г
Яйця курячі – 4 шт.
Огірок – 2 шт.
Редиска – 200 г
Сік томатний – 1.5 л
Базилік, гілочка – 15 г
Зелень – за смаком
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Помийте картоплю та зваріть її у шкірці півгодини. Охолодіть, наріжте кубиками. Яйця зваріть круто, охолодіть, дрібно наріжте.
2. Огірки, редис, базилік і зелень помийте та поріжте кубиками.
3. Все змішайте, посоліть, поперчіть і залийте охолодженим томатним соком. Прикрасьте зеленню.
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