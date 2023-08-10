Кава "Рафаелло": Як приготувати напій з кокосовим смаком

Кава завжди є відмінним способом розпочати свій день з енергією та настроєм. Вишуканий смак і аромат кави дарують вам приємні миті радості.

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Пропонуємо вам вдосконалити свій сніданок та приготувати філіжанку чудової кави "Рафаелло" за рецептом від блогу "Рецепти щодня". Вона точно вас здивує та наповнить позитивними емоціями.

Інгредієнти:

1 чайна ложка меленої кави;

1 чайна ложка цукру;

150 мл води;

0,5 чайної ложки кокосової стружки;

100 мл вершків 10%;

20 г білого шоколаду.

Приготування:

Цю незвичайну каву будемо готувати в турці, яка додасть їй спеціальний аромат. Спочатку влити кокосову стружку, а потім додати мелену каву. Якщо ви солодкої природи, то не забудьте додати трошки цукру та шматочки білого шоколаду.

Заварити цю ароматну суміш в турці, а потім акуратно перелити готовий напій в вашу улюблену чашку або високу склянку для лате.

Скоріш за все, ви прагнете використати вершки для приготування цієї кави. Нагрійте вершки, але не до кипіння. Далі перелийте їх обережно в заварник з пресом і витріть пресом вершки близько 1-2 хвилини, доки не утвориться густа піна.

Підлийте вершкову піну у чашку з приготованою кавою, доливаючи її практично до самого верху. Ви отримаєте ароматний напій з незабутнім кокосово-шоколадним смаком.

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