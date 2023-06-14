Коли гості на порозі: швидкий салат з двох інгредієнтів
Рукола – дуже корисна та має характерний гострий присмак. Спробуйте приготувати з неї по-літньому свіжий та легкий салат.
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Інгредієнти:
– Рукола – 3 склянки
– Оливкова олія – 6 ст. л.
– Сіль – за смаком
– Пармезан тертий – за смаком
– Лимон, сік – 2 ст. л.
– Перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування:
1 Заправка: змішайте оливкову олію та лимонний сік, додайте сіль та перець.
2. Руколу помийте та викладіть у велику миску. Приправте заправкою та посипте натертим пармезаном.
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