Коли гості на порозі: швидкий салат з двох інгредієнтів

Рукола – дуже корисна та має характерний гострий присмак. Спробуйте приготувати з неї по-літньому свіжий та легкий салат.

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Інгредієнти:

– Рукола – 3 склянки

– Оливкова олія – 6 ст. л.

– Сіль – за смаком

– Пармезан тертий – за смаком

– Лимон, сік – 2 ст. л.

– Перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування:

1 Заправка: змішайте оливкову олію та лимонний сік, додайте сіль та перець.

2. Руколу помийте та викладіть у велику миску. Приправте заправкою та посипте натертим пармезаном.

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