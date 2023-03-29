Коли та як садити капусту у відкритий ґрунт: поради городникам

Капуста – це дуже популярна культура на городі, що має велике значення в нашому раціоні. Вона містить багато корисних речовин, таких як вітамін С та кальцій. Щоб отримати багатий врожай капусти, потрібно знати, коли та як її правильно садити.

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Час посадки капусти залежить від того, яка вона сортова:

Ранньостигла капуста потребує посадки в кінці квітня – на початку травня;

Середньостигла капуста – в середині травня;

Пізньостигла капуста – наприкінці травня – на початку червня.

Для зручності можна діяти за місяцями, посадка капусти відбувається у квітні – червні. Якщо ви плануєте садити капусту з насіння, то це краще робити відразу на грядці, оскільки капуста має досить довгий період вегетації. Тому розсада може просто не встигнути дозріти до початку холодів, що призведе до погіршення її якості.

Перед посадкою капусти слід підготувати город. Краще, якщо це буде сонячне місце з достатнім доступом до води. Для кращого розвитку кореневої системи, ґрунт повинен бути розпушеним і підготовленим до посадки. Завдяки цьому капуста зможе отримувати необхідну кількість води та поживних речовин.

Садити капусту рекомендується у збірні горшки або окремо згорнуті по дві-три рослини. Кожен кущ капусти повинен бути занурений в ґрунт на 1/3 своєї висоти.

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При посадці капусти в ґрунт, варто дотримуватися правильної технології. Спочатку, на глибину 3-4 см, слід зробити отвори, в які потрібно додати невелику кількість добрива. Перед посівом необхідно підготувати грядку, обробити її добривами та внести органічні речовини в землю.

Також важливо дотримуватися правильного розміру та розміщення грядок для капусти. Найкраще, якщо грядки будуть мати ширину не більше 120 см та довжину до 4 метрів. Відстань між рослинами залежить від сорту капусти, але в середньому вона становить близько 50-60 см.

Для отримання рясного врожаю капусти важливо правильно доглядати за рослинами. На початку вегетації рослини потребують регулярного поливу та розпушування ґрунту. Після того, як рослини зростуть, необхідно прикласти до грядки мульчувальний матеріал, що допоможе зберегти вологу та захистити кореневу систему від перегріву.

Також важливо регулярно видаляти бур'яни та проводити обрізку нижніх листків рослин, що дозволить їм отримати більше світла та простору для росту. Такі заходи допоможуть уникнути захворювань та отримати кращий врожай.

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