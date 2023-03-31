Коли та як садити петрушку у відкритий ґрунт: поради городникам

Українці дуже люблять петрушку і додають її як до перших, так і до других страв та салатів. Цю зелень цінують за свій смак, аромат та високий вміст вітамінів. Якщо ви хочете спробувати вирощувати петрушку самостійно, то варто знати, що це не так важко, як може здатися.

Читайте також: Коли та як садити помідори, щоб мати неймовірний врожай

Коли краще сіяти петрушку в Україні у відкритий ґрунт у 2023 році

Найчастіше сіють петрушку в березні та квітні, однак це залежить від погодних умов та температури регіону. Українські садівники радять садити петрушку в кінці квітня або на початку квітня, коли земля трохи прогріється. Не дивлячись на це, рослина може добре переносити навіть заморозки.

Також, багато дачників керуються конкретними датами за місячним календарем для посадки рослин. У 2023 році найсприятливіші дні для посіву петрушки будуть такі:

1-3, 23-26, 28-31 березня;

22, 24-27 квітня;

4, 22-24 травня.

Якщо ви збираєтесь садити кореневу петрушку, краще робити це в такі дати:

11-13 березня;

7-9, 17-18 квітня;

6-9, 13-15, 17 травня.

Читайте також: Коли садити буряк у відкритий ґрунт, щоб отримати гарний врожай

Підготовка насіння петрушки до посіву

Перед посівом насіння петрушки до відкритого ґрунту, його слід замочувати. Однак, важливо враховувати правильне розташування грядки та підготувати ґрунт. Для цього можна внести в землю добрива, такі як перегній або компост. Також можна додати пісок чи торф. Після цього землю слід розпушити, рясно полити водою, ущільнити та зробити рядки на посів з відстанню 15–20 см один від одного. Глибина посіву має бути до 2 см. Після посіву, необхідно утриматися від поливу петрушки до перших сходів зелені.

Догляд за петрушкою у відкритому ґрунті

Після сходу петрушки, необхідно регулярно поливати рослини в залежності від стану вологості ґрунту. Потрібно також проріджувати рослини, прополювати та видаляти бур’яни. Грядку краще поливати ввечері. Якщо землю вже було добре удобрено перед сівбою, то немає потреби додавати додаткові корисні компоненти. Петрушку можна збирати будь-коли, протягом її розвитку. Для зберігання можна використовувати сушені або заморожені гілочки.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!