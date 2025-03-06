Коли та чому українців отримують податкову вимогу та що це таке

Іноді у платників податків виникає заборгованість, що є серйозним порушенням. У таких випадках контролюючий орган реагує та направляє боржнику офіційний документ — податкову вимогу. Податкова вимога — це офіційний письмовий документ, який надсилається платнику податків для погашення боргу.

Редакція Новини.LIVE пояснює, що це за документ і яких правил мають дотримуватися податківці при його врученні. Важливо, що вона може бути надіслана не раніше, ніж наступного робочого дня після закінчення граничного строку сплати податкового зобов’язання.

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Яку інформацію містить податкова вимога?

Документ обов’язково включає:

інформацію про наявність податкового боргу;

право податкової служби на податкову заставу;

розмір боргу, який підпадає під заставу;

вимогу щодо сплати заборгованості та наслідки її непогашення;

попередження про можливий опис майна, яке може бути передане в податкову заставу;

дату та час можливих публічних торгів із реалізації такого майна.

При цьому податкова вимога надсилається навіть тим платникам, які самостійно подали декларації, але не сплатили податки вчасно. У таких випадках попереднє податкове повідомлення-рішення не надсилається.

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