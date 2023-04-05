Коли пекти паску на Великдень 2023 - в які дні можна пекти паски

Випікання пасок – особливий ритуал, до якого залучають майже всіх членів родини. Цей процес пов'язують з низкою давніх українських традицій.

Здебільшого випікання пасок відбувається перед святом, але чи правильно ви обрали день? Тому UAportal розповість, коли можна пекти паску і в які дні не варто цим займатися.

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Як відомо, паска символізує круглий хліб, який залишали учні своєму вчителю Христу, та виставили в центрі столу. Після Воскресіння Ісус приходив до них на трапезу та сідав на заготовлене для нього місце.

Згодом такий хліб, який став символом того, що на Великдень до кожного вірянина приходить Господь додому, стали пекти в церквах та називати "паскою".

У які дні можна пекти паску

Головну великодню випічку можна готувати на Страсному тижні, але тільки три дні, які для цього підходять – середа, четвер та субота.

Ще рано пекти паски у понеділок та вівторок, а в Страсну п'ятницю – випікання пасок заборонене. У суботу намагаються всі справи на кухні закінчити до обіду, тому що ввечері люди вирушають із великодніми кошиками на вечірню чи нічну службу.

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У Страсну п'ятницю пекти не можна, оскільки в цей час було розіп'ято Ісуса Христа. На думку християн, це траурний день. Також віряни в п'ятницю дотримуються найсуворішого посту. У 2023 році пекти паску можна буде 12, 13 або 15 квітня.

Які важливі правила для випікання паски

Пекти паску треба в гарному настрою, з чистими та хорошими думками. Також треба читати молитву. Не можна сваритися, кричати на кухні під час процесу, шуміти.

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Наші предки пекли паску так: у середу ввечері ставили тісто на опару, а рано-вранці в Чистий четвер починали випікати. Якщо пасок було багато, їх пекли усі три дні – у середу, четвер та суботу.

Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).

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