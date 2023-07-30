Коли проїхати на червоний сигнал світлофора не тільки можна, а й треба – ПДР

Правила дорожнього руху встановлюють, що водії не повинні рухатися на червоне світло світлофора. Однак є кілька випадків, коли це дозволяється.

Як повідомляють експерти з Autostrike, якщо водій не може зупинити транспортний засіб при включеному жовтому сигналі або піднятті регулювальником руки вгору, без екстреного гальмування, дозволяється продовжувати рух з дотриманням безпеки на дорозі.

Це особливо актуально взимку, коли шлях на снігу або льоду значно збільшує гальмівний шлях. Тому за слизької поверхні на перехресті іноді можна проїхати на жовте або навіть червоне світло світлофора, щоб уникнути ДТП. Проте, в такому випадку краще попередити інших учасників руху світловим і звуковим сигналами.

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Також дозволяється рух на заборонений сигнал світлофора транспортним засобам з увімкненими проблисковими маячками синього або червоного кольору. Це регламентується пунктом 3.1 Правил дорожнього руху. Водії оперативних транспортних засобів, які виконують невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 і пункту 28.1 цих Правил, якщо увімкнений проблисковий маячок синього або червоного кольору, а також забезпечена безпека дорожнього руху.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожнього руху стверджує, що водій має право відступати від вимог законодавства у разі непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти загибелі або травмам громадян. Цей пункт часто розуміють як дозвіл відхилятися від Правил, щоб уникнути ДТП або врятувати життя людині.

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Важливо пам’ятати, що проїзд на червоний або жовтий сигнал світлофора є порушенням правил дорожнього руху і може призвести до штрафу. Тому перед тим, як проїхати на заборонений сигнал, потрібно уважно оцінити ситуацію і переконатися, що це безпечно.

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