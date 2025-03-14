Коли школярі підуть на весняні канікули: актуальні дати по областях
У 2025 році в більшості українських шкіл пройдуть весняні канікули. Їхня тривалість переважно складе один тиждень.
Освітні заклади самостійно вирішують, коли та чи варто оголошувати учням перерву в навчанні. Конкретні дати весняних канікул цього року в школах різних українських міст повідомляє UAportal, посилаючись на УП.
У більшості шкіл цього року учні не вчитимуться в останній тиждень березня.
- Київ
У столичних школах весняні канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 31 березня включно.
- Тернопіль
Школярі більшості тернопільських закладів освіти розпочнуть весняні канікули 22 березня, а до навчального процесу повернуться 30 березня.
- Житомир
Весняні канікули для школярів у Житомирі попередньо заплановані на останні десять днів березня. Однак їхні дати можуть змінюватися залежно від епідеміологічної та безпекової ситуації в області.
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- Кропивницький
У більшості кропивницьких шкіл весняні канікули триватимуть з 24 до 30 березня. Водночас у 13 навчальних закладах міста учні залишаться на заняттях, оскільки взимку відпочивали довше.
- Суми
У більшості сумських шкіл весняні канікули триватимуть з 31 березня до 6 квітня.
- Миколаїв
Школярі в Миколаєві відпочиватимуть з 24 по 30 березня 2025 року. Проте тривалість канікул може коригуватися залежно від безпекової ситуації в місті.
- Хмельницький
У хмельницьких школах відбулися позапланові канікули, які стартували 3 березня та тривали тиждень. Їх перенесли на три тижні раніше через значне зростання захворюваності на грип.
- Івано-Франківськ
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міськради рекомендував навчальним закладам провести весняні канікули в період з 24 по 30 березня.
- Одеса
Учні одеських шкіл відпочиватимуть протягом тижня – з 24 до 30 березня.
- Луцьк
У комунальних закладах середньої освіти Луцька весняні канікули заплановані з 23 по 30 березня.
- Львів
У більшості львівських шкіл весняні канікули триватимуть п’ять робочих днів – з 24 до 28 березня.
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- Дніпро
Школярі в Дніпрі відпочиватимуть з 31 березня до 6 квітня 2025 року.
- Харків
У харківських школах рекомендували провести весняні канікули в період з 24 до 30 березня.
- Рівне
Учні рівненських шкіл розпочнуть весняний відпочинок 22 березня, а до навчання повернуться 30 березня.
- Чернівці
У закладах загальної середньої освіти Чернівців попередньо запланували весняні канікули на період з 24 по 30 березня.
- Черкаси
У 2025 році школярі Черкас не матимуть весняних канікул, оскільки взимку їхній відпочинок тривав 30 днів.
- Полтава
У полтавських школах весняні канікули заплановані на період з 22 по 30 березня.
- Ужгород
Учні в Ужгороді відпочиватимуть з 24 до 30 березня, проте окремі школи можуть коригувати дати залежно від навчального навантаження та тривалості освітніх програм.
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