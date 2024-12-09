Коли ти втрачаєш 700 тисяч людей час зупинитись: Трамп заявив, що Путін програв війну

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до укладення миру, тоді як російський диктатор Володимир Путін уже зазнав поразки у війні.

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"Він (Зеленський) хоче припинення вогню. Він прагне миру. Ми не обговорювали деталей, але він вважає, що настав час. І Путіну варто визнати, що для нього все вже завершилося. Якщо ви втрачаєте 700 000 людей, це означає, що час зупинитися. Ця війна не закінчиться, доки не буде укладено мир".Про це Трамп заявив в інтерв'ю New York Post.

Трамп також прокоментував ситуацію в Сирії, заявивши, що Росія не змогла активно діяти через свою участь у "жахливій війні, яка ніколи не повинна була розпочатися в Україні".

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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