Коли в українській мові треба вживати слово "воєнний", а коли "військовий"

Часто в українській мові виникають ситуації, коли слова схожі за написанням, але мають абсолютно різне значення. Це може бути спричинено як незнанням правил написання, так і впливом російської мови, що призводить до утворення кальок.

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Однією з таких пар слів є "воєнний" та "військовий", і портал "Український інтерес" поділився правилом, яке допоможе визначити, яке слово використовувати в конкретних ситуаціях.

Хоча слова "воєнний" та "військовий" схожі за написанням, вони мають зовсім різні значення. Щоб уникнути плутанини під час написання, існує просте правило, яке допоможе запам'ятати відмінності. Слово "військовий" використовується, коли мова йде про все, що пов'язане зі збройними силами (військова служба, військова частина, військовий квиток). З іншого боку, "воєнний" вказує на все, що стосується війни та воєнних подій (воєнні дії, воєнний період, воєнна перемога).

Варто відзначити, що є винятки, коли можна вживати як "військовий", так і "воєнний". Ці винятки стосуються таких слів як блок, спілка, суд, суд, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови та цілі.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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