Кого першочергово залучатимуть через цільову мобілізацію в Україні

В Україні окрім загальної мобілізації, діє також цільова мобілізація. Вона передбачає участь громадян не у бойових діях, а у повоєнному відновленні України.

Після закінчення війни українців можуть залучати до ліквідації її наслідків. Зокрема, до відбудови держави, розповідає Фіртка.

Мобілізоване населення не братиме участі в бойових діях. Громадяни працюватимуть на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт.

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На час цільової мобілізації робоче місце, посада та середня заробітна плата зберігаються. Загалом до Положення про єдину державну систему цивільного захисту включили новий пункт, який визначає додаткові завдання у відновлювальний період.

Йдеться про:

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

вжиття заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та районів, що вимагають проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, очищення (розмінування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

Насамперед до ліквідації наслідків російської збройної агресії залучатимуть сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.

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