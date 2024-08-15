Кого будут в первую очередь привлекать через целевую мобилизацию в Украине

В Украине, кроме общей мобилизации, действует также целевая мобилизация. Она предполагает участие граждан не в боевых действиях, а в послевоенном обновлении Украины.

После войны украинцев могут привлекать к ликвидации ее последствий. В частности, к восстановлению государства, рассказывает Фіртка.

Мобилизированное население не будет участвовать в боевых действиях. Граждане будут работать на определенных территориях после проведения разминирования и аварийно-спасательных работ.

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На момент целевой мобилизации рабочее место, должность и средняя заработная плата сохраняются. В целом в Положение о единой государственной системе гражданской защиты включен новый пункт, определяющий дополнительные задачи в восстановительный период.

Речь идет о:

проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, очистки (разминирования) территорий;

вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

Прежде всего, к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.

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