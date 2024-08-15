Кого першочергово залучатимуть через цільову мобілізацію в Україні
В Україні окрім загальної мобілізації, діє також цільова мобілізація. Вона передбачає участь громадян не у бойових діях, а у повоєнному відновленні України.
Після закінчення війни українців можуть залучати до ліквідації її наслідків. Зокрема, до відбудови держави, розповідає Фіртка.
Мобілізоване населення не братиме участі в бойових діях. Громадяни працюватимуть на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт.
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На час цільової мобілізації робоче місце, посада та середня заробітна плата зберігаються. Загалом до Положення про єдину державну систему цивільного захисту включили новий пункт, який визначає додаткові завдання у відновлювальний період.
Йдеться про:
- проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;
- ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;
- вжиття заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;
- визначення населених пунктів та районів, що вимагають проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, очищення (розмінування) територій;
- залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.
Насамперед до ліквідації наслідків російської збройної агресії залучатимуть сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.
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