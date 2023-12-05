Кого зі студентів можуть призвати на військову службу

Продовжено воєнний стан та режим загальної мобілізації в Україні до 14 лютого 2024 року. Ця інформація стосується військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які ВЛК визнала придатними до військової служби та які не мають права на відстрочку.

Серед них також знаходяться студенти, і начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розкрив питання, кого саме із студентів можуть призвати до армії, пише NV.ua.

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Законодавство надає відстрочку військовозобов'язаним студентам, які навчаються на денній формі у середніх спеціальних, середніх технічних та вищих навчальних закладах, незалежно від їхнього віку. Студенти віком від 18 до 27 років, які відраховані чи взяли академічну відпустку, наразі не підпадають під мобілізацію, оскільки перебувають у категорії призовників.

Однак важливо враховувати, що студенти віком від 27 років, навчаючись на денній формі, якщо їх відрахують чи вони візьмуть академічну відпустку, стають піддаються мобілізації. Володимир Фітьо підкреслив, що студентам потрібно щороку особисто підтверджувати факт навчання на денній формі та надавати відповідну довідку своєму ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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