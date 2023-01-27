Кого набирають до піхоти під час мобілізації в Україні: пояснення експерта

Кого з чоловіків обирають для набору піхоти під час мобілізації

Через повномасштабну військову агресію рф в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої прихвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Як обирають чоловіків під час мобілізації для набору до піхоти розповів військовий експерт Олег Жданов розповів під час ефіру на YouTube. Головною вимогою є хороша фізична підготовка.

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"Вік може бути і 40+. Але людина повинна мати хороше здоров'я і фізичну підготовку. Всі інші навички здобудуться", – наголосив експерт

За словами Жданова, важливим аспектом також є стійка психіка. Тренінги щодо стійкості у стресовій ситуації є частиною програми бойової підготовки штурмовиків будь-якої армії світу.

Призовникам повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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