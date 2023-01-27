Кого набирают в пехоту во время мобилизации в Украине: объяснение эксперта

Из-за полномасштабной военной агрессии России в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой прихваты на службу могут военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Как выбирают мужчин во время мобилизации для набора в пехоту рассказал военный эксперт Олег Жданов рассказал во время эфира на YouTube. Главным требованием есть хорошая физическая подготовка.

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"Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки добудутся", – подчеркнул эксперт

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По словам Жданова, важным аспектом также стойкая психика. Тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации являются частью программы боевой подготовки штурмовиков любой армии мира.

Призывникам повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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