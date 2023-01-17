'Кількість 'демобілізованих' росіян значно збільшилася': спецпризначенці показали знищення окупантів під Бахмутом (відео)

Українські спецпризначенці дронами-камікадзе знищили групу окупантів під Бахмутом на Донеччині. Аеророзвідка встановила, що траншеї вже були всіяні трупами ворогів.

Після серії точних влучань "демобілізованих" росіян стало ще більше. Про це повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом. Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити запис з дрона, який показує траншеї окупантів поблизу Бахмута. У той час, як у траншеях метушаться тимчасово живі вороги, земля навколо всіяна тілами мертвих росіян.

Українські спецпризначенці запустили по ворогу декілька дронів-камікадзе, які точно ліквідували окупантів.

"Ми б'ємося за кожен сантиметр нашої землі! Працюємо до повної Перемоги!" – додали у СБУ.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники ліквідували групу окупантів поблизу Бахмута. Нашим захисникам вдалося відбити російський напад та завдати ворогу значних втрат.

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