'12 вбито, ще 17 – поранено': прикордонники відбили наступ окупантів поблизу Бахмута (відео)

Українські прикордонники ліквідували групу окупантів поблизу Бахмута. Нашим захисникам вдалося відбити російський напад та завдати ворогу значних втрат.

За попередніми даними, щонайменше 12 окупантів загинули, ще 17 отримали поранення. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Учора, впродовж дня, прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу Бахмута. Під прикриттям артилерії окупанти провели декілька атак", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники відпрацювали по ворогу зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Вогневу підтримку також надали Сили оборони.

Відео дня

На відео можна побачити роботу українських прикордонників. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дрона викрали рацію окупанта.

Напередодні українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

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