Колонії пінгвінів 'атакували' українську полярну станцію (фото)

На полярну станцію "Академік Вернадський" почали повертатися пінгвіни. лише за кілька днів тут помітили шість сотень цих птахів.

Національний антарктичний науковий центр поділився світлинами з пінгвінами, що живуть на острові Галіндез. Їх зродив біолог Сергій Глотов.

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"У першій половині вересня пінгвіни почали активно повертатися на острів Галіндез, де розташована наша станція "Академік Вернадський". Буквально за кілька днів їхня кількість зросла з 50 до 600", – зазначають українські полярники.

На початку тижня полярники помітили вже 800 особин цих птахів. Біля самої станції нині мешкає до п'яти сотень пінгвінів.

"У першій хвилі на Галіндезі з’явилися пінгвіни, які зимували неподалік, адже в акваторії наших островів цієї зими взагалі не утворювався стійкий льодовий покрив. Тепер частина з них могла розійтися околицями, а біля "Вернадського" залишилися ті птахи, які будуть тут гніздувати", – кажуть дослідники.

Нагадаємо, українські полярники продовжують спостерігати за життям пінгвінів на антарктичній станції "Академік Вернадський". Їм вдалося помітити, як пінгвіни влаштовують для своїх малят свого роду дитячі садочки.

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