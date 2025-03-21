Комітет Верховної Ради затвердила законопроєкт про дозвіл Нацгвардії використовувати вогнепальну зброю під час 'масових заворушень'

Правоохоронний комітет Верховної Ради погодив законопроєкт, який дозволяє Національній гвардії застосовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільних осіб під час масових заворушень. Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №10311 передбачає вдосконалення правового регулювання щодо застосування бійцями Нацгвардії заходів примусу — від фізичного впливу до використання спеціальних засобів, зброї, озброєння й бойової техніки.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК). У ЦПК наголошують, що запропоновані зміни розширюють повноваження Нацгвардії, зокрема дають право відкривати вогонь для припинення масових заворушень без обов’язкового попередження мітингувальників.

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Також передбачається дозвіл застосування гумових та пластикових кийків, сльозогінного газу, електрошокерів проти учасників протестів. Крім цього, нацгвардійцям дозволять маркувати порушників спеціальними засобами, наприклад, фарбою, а також використовувати безпілотники.

У Центрі протидії корупції звертають увагу на те, що деякі норми законопроєкту нагадують так звані "закони 16 січня", ухвалені парламентом у 2014 році під час Революції Гідності. Ті законодавчі зміни надавали силовикам ширші можливості для переслідування та покарання учасників протестів.

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