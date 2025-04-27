Кому з чоловіків дозволено супроводжувати родичів за кордон та що для цього потрібно

Військовозобов’язаний громадянин України може тимчасово залишити країну, якщо супроводжує особу з інвалідністю або людину, яка потребує постійного догляду. Проте такий виїзд дозволяється лише за певних умов, передбачених чинним законодавством.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка з військового права Діана Тернова (ЮК "Приходько та партнери"). Чоловік, який є військовозобов’язаним, має право на виїзд з України разом із дружиною з інвалідністю, якщо може надати:

документи, що підтверджують шлюб;

довідку або інший документ про інвалідність дружини.

Якщо супроводжує батьків дружини

Також можливий виїзд для супроводу батьків дружини (з інвалідністю I або II групи), за умови:

підтвердження родинних зв’язків;

наявності документів про інвалідність;

доказів спільного проживання або факту догляду.

Якщо доглядає за особою з інвалідністю

Чоловіки, які офіційно доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи, також мають право виїхати за кордон разом із цією людиною. Обов’язкові документи:

довідка про інвалідність;

акт про встановлення факту догляду;

підтвердження отримання компенсації за догляд (за наявності).

Якщо особа потребує стороннього догляду

Виїзд дозволяється і в разі супроводу особи, яка потребує постійного стороннього догляду, якщо:

це близький родич першого ступеня споріднення;

або військовозобов’язаний отримує компенсацію за догляд за цією особою.

Супровід дітей з інвалідністю

Батько, опікун, піклувальник або прийомний тато, який є військовозобов’язаним, може супроводжувати дитину з інвалідністю до 18 років. Це також стосується дітей з інвалідністю I або II групи, які перебувають на його утриманні.

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Інші родичі, які супроводжують дитину

Щодо бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух чи вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю: вони можуть виїжджати лише у тому випадку, якщо не підлягають мобілізації.

Якщо опікують недієздатну особу

Опікун військовозобов’язаний має право виїхати разом із особою з інвалідністю, визнаною недієздатною, за наявності судового рішення про призначення опіки. Якщо ж опікуна не призначено, супроводжувати може повнолітній родич першого або другого ступеня споріднення.

Якщо супровід здійснює працівник закладу догляду

Виїзд також можливий для військовозобов’язаних працівників установ догляду, якщо вони супроводжують:

людину з інвалідністю;

або особу, яка постійно потребує стороннього догляду.

Незалежно від підстав виїзду, військовозобов’язаний зобов’язаний повернутися в Україну не пізніше, ніж повернеться особа, яку він супроводжував.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.

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