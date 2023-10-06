Кому не можна спати головою на Захід чи Південь: що каже число Гуа

У фен-шуй вважається, що напрямок, у якому людина спить, може впливати на її здоров'я, удачу та інші аспекти життя. Залежно від числа Гуа, яке визначає особисту енергію людини, їй може бути несприятливо спати головою в певних напрямках.

Число Гуа – це число, яке визначає особисту енергію людини. Воно розраховується на основі дати народження, статі та року народження. Число Гуа може бути від 1 до 9.

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Напрямки, у яких не можна спати головою

За фен-шуєм, людям з числами Гуа 1, 3, 4, 6 та 9 не можна спати головою на Захід. Людям з числами Гуа 2, 5, 7 та 8 не можна спати головою на Південь.

Чому не можна спати головою на Захід чи Південь

За фэн-шуєм, Захід і Південь – це напрямки, які пов'язані з елементами Землі і Металу. Ці елементи можуть пригнічувати особисту енергію людей з певними числами Гуа.

Як визначити, в якому напрямку не можна спати

Щоб визначити, в якому напрямку не можна спати, потрібно розрахувати своє число Гуа. Для цього можна скористатися онлайн-калькулятором або звернутися до фахівця з фэн-шуй.

Важливість правильного розташування ліжка

Також важливо враховувати розташування ліжка у кімнаті згідно з правилами фен-шуй. Узголів'я ліжка має примикати до стіни, інакше можуть виникнути енергетичні дисбаланси. Не розміщуйте ліжко з ногами до дверей або під стельовою балкою, оскільки це може створити негативну енергію.

Калькулятор числа Гоа можна знайти за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому не варто спати ногами до дверей.

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