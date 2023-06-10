Кому пенсія виплачується в першу чергу: пояснення ПФУ

Хто з пенсіонерів отримує виплати насамперед

Незважаючи на війну, українські громадяни продовжують отримувати свої пенсії та інші соціальні виплати. Також в Україні 1 березня відбулася індексація розміру пенсій.

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Олена Корчака, начальниця Головного управління Пенсійного фонду Вінницької області, розповіла про порядок виплат пенсій в першу чергу, повідомляє "Соціальна інформаційна платформа".

Вона пояснила, що для кожного пенсіонера встановлюється індивідуальна дата виплати пенсії, які припадають на період з 4-го по 25-е число місяця.

За її словами, пріоритет у виплаті пенсій мають такі категорії пенсіонерів:

Інваліди війни; Учасники бойових дій; Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; Члени сімей загиблих.

Останніми встановлюються дати виплати для пенсіонерів, які продовжують працювати.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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