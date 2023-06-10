Кому пенсия выплачивается в первую очередь: объяснение ПФУ

Несмотря на войну, украинские граждане продолжают получать свои пенсии и другие социальные выплаты. Также в Украине 1 марта прошла индексация размера пенсий.

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Елена Корчака, начальник Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области, рассказала о порядке выплат пенсий в первую очередь, сообщает "Социальная информационная платформа".

Она пояснила, что для каждого пенсионера устанавливается индивидуальная дата выплаты пенсии, приходящихся на период с 4 по 25 число месяца.

По ее словам, приоритет в выплате пенсий имеют следующие категории пенсионеров:

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Инвалиды войны; Участники боевых действий; Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; Члены семей погибших.

Последними устанавливаются даты выплат для пенсионеров, которые продолжают работать.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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