Кориця, кавова гуща та гвоздика: три дієві способи назавжди позбутися комах з будинку

Як вигнати комах з дому - дієвий інсектицид без хімії від комах - засіб проти мух, мурах, тарганів і павуків

Влітку збільшується кількість комах в будинку, які заповзають з щілин чи потрапляють через відчинені вікна. Існують прості та легкі методи подолання цієї незручності.

Видання Sante Plus запропонувало кілька рішень, які допоможуть забути про шкідників у житлі. Їхня присутність у вашому домі залишиться лише поганим спогадом.

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Спосіб №1. Кориця та засіб для миття посуду і підлоги

Виявляється, що жуків, мух, мурах, павуків і тарганів в домі можна позбутися, якщо змішати цих два інгредієнти. Як зробити ефективний засіб:

Спочатку закип'ятіть в каструлі ½ літра води.

У воду додайте дві палички кориці, розрізані навпіл.

Залиште кипіти кілька хвилин, потім зніміть суміш з вогню і дайте їй постояти.

За допомогою лійки перелийте розчин у пляшку.

Додайте столову ложку засобу для миття посуду і столову ложку засобу для миття підлоги.

Потім вичавіть половину лимона і додайте отриманий сік до суміші.

Помістіть суміш у пляшку з розпилювачем, потім обприскайте точки входу та місця проходу комах.

У вас вийде грізний інсектицид без хімії. Сильний запах суміші змусить усіх комах у вашому домі зникнути. Крім того, ваш дім буде свіжим і ароматним.

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Спосіб №2. Гвоздика

Гвоздика має сильний запах, які не дуже люблять комахи. Все, що вам потрібно зробити, це збризнути сильно заражені ділянки гвоздиковою олією.

Спосіб №3. Кавова гуща.

Комахи не переносять запаху кавової гущі, тому це ще один дієвий спосіб позбутися комах. Дотримуйтеся кількох порад:

Злегка змочіть кавову гущу.

Посипте нею точки входу цих паразитів. Готово! Ви більше ніколи не побачите комах!

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