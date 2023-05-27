Корица, кофейная гуща и гвоздика: три действенных способа навсегда избавиться от насекомых из дома

Летом увеличивается количество насекомых, заползающих из щелей или попадающих через открытые окна. Есть простые и легкие способы преодоления этого неудобства.

Издание Sante Plus предложило несколько решений, которые помогут забыть о вредителях в жилье. Их присутствие в вашем доме останется только плохим воспоминанием.

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Способ №1. Корица и средство для мытья посуды и полов

Оказывается, что жуков, мух, муравьев, пауков и тараканов в доме можно избавиться, если смешать эти два ингредиента. Как сделать эффективное средство:

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Сначала вскипятите в кастрюле ½ литра воды.

В воду добавьте две палочки корицы, разрезанные пополам.

Оставьте кипеть несколько минут, затем снимите смесь из огня и дайте ей постоять.

С помощью воронки перелейте раствор в бутылку.

Добавьте столовую ложку моющего средства и столовую ложку моющего средства.

Затем выжмите половину лимона и добавьте полученный сок к смеси.

Поместите смесь в бутылку с распылителем, затем опрыскивайте точки входа и места прохода насекомых.

У вас получится грозный инсектицид без химии. Сильный запах смеси заставит всех насекомых в вашем доме исчезнуть. Кроме того, ваш дом будет свеж и ароматен.

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Способ №2. Гвоздика

Гвоздика имеет сильный запах, не очень любящий насекомые. Все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть сильно зараженные участки гвоздичным маслом.

Способ №3. Кофейная гуща.

Насекомые не переносят запах кофейной гущи, поэтому это еще один действенный способ избавиться от насекомых. Следуйте нескольким советам:

Слегка смочите кофейную гущу.

Посыпьте ею точки входа этих паразитов. Готово! Вы больше никогда не увидите насекомых!

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