Хто більше не зможе отримати відстрочку від мобілізації: названі всі категорії

В Україні через повномасштабне вторгнення росії діє воєнний стан і загальна мобілізація, яка охоплює всіх військовозобов'язаних чоловіків. Однак із ухваленням нових законодавчих змін деякі категорії громадян втратили право на відстрочку від призову.

Донецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив список тих, кого ці зміни стосуються.

Відтепер студенти та аспіранти заочної та вечірньої форми навчання більше не мають права на відстрочку від мобілізації. Це стосується також осіб, які здобувають другу чи третю вищу освіту. Право на відстрочку зберігається лише для тих, хто навчається на денній формі.

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Чоловіки, які мають заборгованість з аліментів, також втратили можливість отримати відстрочку, навіть якщо вони є багатодітними батьками. Крім того, особи, які доглядають за дружиною чи чоловіком із інвалідністю III групи, більше не можуть скористатися цією підставою для відтермінування призову.

Зміни торкнулися і батьків-одинаків: якщо мати дитини жива, не позбавлена батьківських прав і не перебуває у місцях позбавлення волі, такий чоловік не має права на відстрочку. Також призов може торкнутися тих, хто доглядає за особами з інвалідністю I та II групи, якщо в родині є інші працездатні члени.

Працівники підприємств і організацій Міністерства оборони, які раніше мали автоматичну відстрочку, тепер також підлягають мобілізації. Окрім того, особи зі статусом "обмежено придатний" тепер мобілізуються на загальних підставах.

Чоловіки, які були визнані непридатними або мали свідоцтво про інвалідність I чи II групи після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти повторний медогляд. Якщо їхній стан здоров'я визнають задовільним, вони також будуть мобілізовані.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що зміниться з вересня для військовозобов‘язаних зі статусом "обмежено придатний".

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