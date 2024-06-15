Хто має право бути комісованим з військової служби: пояснення юриста

Згідно з роз'ясненнями правового аналітика благодійного фонду "Право на захист" Руслана Романова, комісувати з військової служби під час мобілізації можуть військовослужбовців, які визнані непридатними до неї за станом здоров'я. Про це пише Про Гроші.

Ось кроки, які вживаються для комісування:

Виявлення причин непридатності

У військовослужбовця має бути зафіксоване захворювання, травма (поранення, контузія, каліцтво), яке робить його непридатним до несення служби в умовах воєнного часу. Ця інформація заноситься до його історії хвороби (медичної книжки) та підписується начальником військового лікувального закладу.

Направлення на медичний огляд

Військовослужбовця направляють на медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) військкомату.

Визначення ступеня придатності

Начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби на основі документів, наданих начальником лікувального відділення, де проходив обстеження або лікування боєць.

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Огляд ВЛК

Військово-лікарська комісія проводить огляд бійців у військових лікувальних закладах за місцем їх проживання, лікування, навчання, відрядження або відпустки.

Підтвердження документами

Комісія оглядає бійців лише після лікування у військовій чи цивільній лікарні. Її рішення ґрунтується на офіційних медичних документах, а не на свідченнях.

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (зокрема, колишніх) факту перенесеного захворювання чи травми. Тобто, щоб комісувати військовослужбовця, необхідно надати офіційний документ, який передає начальник лікувального відділення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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