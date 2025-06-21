Хто має право оформляти пільгу на оплату комуналку та як це зробити
Окремі категорії громадян України мають право на знижку або повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно подати відповідну заяву.
Про це йдеться у повідомленні Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. В Україні понад 1,5 мільйона осіб користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Законодавство гарантує їм часткову або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних норм.
Пільги можуть стосуватися таких послуг:
- постачання холодної та гарячої води;
- газопостачання;
- електроенергії;
- опалення;
- вивезення сміття;
- квартплати тощо.
Форма пільг може бути різною:
- знижка у розмірі 25%, 50% або навіть 100%;
- поширення не лише на пільговика, а й на членів його сім’ї;
- з урахуванням сукупного доходу або без нього.
Розмір і вид пільги залежать від статусу особи та матеріального становища родини.
Які послуги охоплюють пільги
Пільги можуть надаватися на оплату:
- житлових послуг (управління багатоквартирним будинком);
- комунальних послуг;
- абонентського обслуговування для споживачів індивідуальних договорів;
- витрат у будинках із ОСББ або ЖБК;
- придбання твердого палива та скрапленого газу.
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Хто має право на пільги
Право на знижки з оплати ЖКП мають такі категорії громадян:
- учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
- багатодітні родини;
- сім’ї загиблих військовослужбовців;
- пенсіонери, які працювали в сільській місцевості в сферах освіти, медицини чи культури;
- громадяни, постраждалі від аварії на ЧАЕС.
Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька пільговиків, пільгу призначають одному з них — тому, хто має більший відсоток знижки.
Як оформити пільгу
Подати заяву для призначення пільг можна такими способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- поштою;
- через мобільний додаток або електронний кабінет на порталі ПФУ.
Також документи приймають:
- представники органів місцевої влади (сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації);
- працівники центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх у відповідні органи протягом трьох робочих днів.
Перед зверненням обов’язково потрібно бути зареєстрованим у Реєстрі осіб, які мають право на пільги.
Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.
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