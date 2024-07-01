Хто з чоловіків повинен повторно пройти ВЛК у липні: подробиці

Чоловіки, яким було присвоєно статус інваліда II або III групи після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це інформує агентство УНІАН. Чоловіки у віці від 25 до 55 років, які отримали статус інвалідності II або III групи після початку повномасштабного вторгнення рф, отримають електронне направлення для проходження ВЛК в особистому електронному кабінеті військовозобов'язаного.

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Втім існують особи, яким не потрібно проходити повторну комісію. Це стосується випадків, коли:

інвалідність була присвоєна внаслідок травм, отриманих під час військової служби;

інвалідність пов’язана з психічними розладами або інтелектуальними вадами;

інвалідність настала через втрату кінцівок, рук, ніг або одного з парних органів;

інвалідність визначена на основі діагнозу онкологічного захворювання;

інвалідність спричинена паралітичним синдромом або церебральним паралічем.

У всіх інших випадках необхідно пройти повторну військово-лікарську комісію. Для отримання відстрочки особам з інвалідністю слід мати при собі висновок МСЕК, пенсійне посвідчення інваліда та додаткові медичні документи, які підтверджують хворобу.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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