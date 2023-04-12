Хто з українців має подати документи на отримання субсидії на неопалювальний сезон у квітні

У ПФУ розповіли, кому потрібно звернутися за отриманням субсидії на сезон, що не опалюється.

Опалювальний сезон в Україні наближається до завершення, і з 1 травня по 30 вересня починається період, коли нараховуються житлові субсидії на неопалювальний період. Це стосується субсидій на послуги з теплопостачання, постачання та розподілу природного газу та електроенергії.

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Для більшості отримувачів житлових субсидій та пільг на неопалювальний сезон перепризначення відбувається автоматично на підставі інформації, яка вже є у Пенсійному фонді України, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини.

"Якщо відбулися зміни, отримувачі субсидії повинні надати про це інформацію до органу Фонду протягом 30 днів", – інформують у ПФУ.

Органи Фонду зазначають, що громадяни обов'язково повинні звернутися за субсидією на неопалювальний період у таких випадках:

Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

Якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

Якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

У випадку, якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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Крім того, на підставі особистого звернення може бути надана субсидія, якщо в опалювальний сезон розподілу здійснювались аварійні роботи на системах тепло- та газопостачання, які призвели до відсутності опалення та гарячої води більше ніж на 5 днів, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Для того, щоб отримати субсидію на неопалювальний період у випадках, зазначених вище, громадяни повинні звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати відповідні документи. Це може бути заява, заповнена відповідно до встановленої форми, та документи, що підтверджують наявність внутрішньо переміщених осіб, орендованого житла, фактичну кількість проживаючих осіб, розрахунок субсидії на придбання побутового палива, якщо це необхідно.

Документи на призначення житлових субсидій потрібно подати до органів Пенсійного фонду. Це можна зробити у різний спосіб:

Звернувшись особисто до сервісного центру ПФУ;

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

Надіслати онлайн, через вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійний фонд;

Можна подавати документи уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальних громад;

Звернувшись до центрів надання адміністративних послуг;

Через портал Дія.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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