Хто з українців має право отримати знижку 75% на оплату комуналки

Як оформити пільгу на комунальні послуги 75% за статус учасника бойових дій

Можливість отримати знижку на комунальні послуги в розмірі 75% є доступною для деяких категорій українців, незалежно від рівня доходів. Цю інформацію нагадали представники Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області.

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Людям, які мають статус "учасник бойових дій", надається можливість скористатися знижкою в розмірі 75% від вартості комунальних послуг, що розраховується від норми споживання, незалежно від їхнього рівня доходів.

Щоб отримати цю пільгу, особа, яка отримала статус "учасник бойових дій" і бажає скористатися знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, повинна подати дві заяви:

Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Важливо зазначити, що пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій призначаються на довжину їхнього життя. Проте, якщо особа, яка має право на пільгу, використовує пічне опалення або зріджений газ для приготування їжі, вона повинна річно звертатися для отримання пільги на ці послуги.

Заяву про призначення знижки на оплату комунальних послуг разом з необхідними документами можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства, або до ЦНАПу. Також є можливість подати документи дистанційно через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики або веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Особа, яка користується пільгою, зобов'язана повідомляти про будь-які зміни у сімейному стані або місці проживання, а також про зміни в переліку послуг, на які надається пільга. Тому при зміні у складі сім'ї або місця проживання, а також зміні у переліку послуг, на які призначено пільгу, необхідно повторно подати заяву з урахуванням нових обставин.

Якщо особа має право на пільги згідно з кількома законами, вся необхідна інформація про учасника бойових дій включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). Однак пільговник обирає лише одну підставу для надання пільги з усіх можливих варіантів.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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