Кто из украинцев имеет право получить скидку 75% на оплату коммуналки

Возможность получить скидку на коммунальные услуги в размере 75% доступна для некоторых категорий украинцев, независимо от уровня доходов. Эту информацию напомнили представители Главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области.

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Людям, имеющим статус "участник боевых действий", предоставляется возможность воспользоваться скидкой в размере 75% стоимости коммунальных услуг, рассчитываемой от нормы потребления, независимо от их уровня доходов.

Чтобы получить эту льготу, лицо, получившее статус "участник боевых действий" и желающее воспользоваться скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, должно подать два заявления:

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Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП); Заявление о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Важно отметить, что льготы на услуги участникам боевых действий назначаются на длину их жизни. Однако, если лицо, имеющее право на льготу, использует печное отопление или сжиженный газ для приготовления пищи, оно должно ежегодно обращаться за получением льгот на эти услуги.

Заявление о назначении скидки на оплату коммунальных услуг вместе с необходимыми документами можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или в ЦНАП. Также можно подать документы дистанционно через официальный веб-сайт Министерства социальной политики или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Лицо, пользующееся льготой, обязано сообщать о любых изменениях в семейном состоянии или месте проживания, а также об изменениях в перечне услуг, на которые предоставляется льгота. Поэтому при изменении в составе семьи или места жительства, а также изменении в перечне услуг, на которые назначена льгота, необходимо повторно подать заявление с учетом новых обстоятельств.

Если лицо имеет право на льготы по нескольким законам, вся необходимая информация об участнике боевых действий включается в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП). Однако льготник выбирает только одно основание для предоставления льготы по всем возможным вариантам.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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