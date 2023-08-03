Хто з українців може достроково вийти на пенсію у 50 років: Як подати заяву та документи

Хто з українців може стати пенсіонером у 50 років

Можливість дострокового виходу на пенсію стає доброю новиною для деяких громадян України, зокрема для жінок та чоловіків, які відповідають певним критеріям.

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Таку інформацію уточнили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Основними категоріями громадян, яким дозволяється призначити дострокову пенсію, є багатодітні матері та батьки. Жінки, які народили п'ятьох або більше дітей і мають щонайменше 15 років страхового стажу, мають право на пенсію у віці 50 років. Так само, чоловікам, які є багатодітними батьками, надається можливість виходу на пенсію у 55 років за наявності 20-річного страхового стажу.

Щоб оформити дострокову пенсію, заявникам потрібно подати заяву до органу Пенсійного фонду. Рекомендований термін подання заяви – не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку (у випадку жінок, це 50 років) та не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заяву подано вчасно, виплати почнуть надходити з дня 50-річчя. У разі подання заяви пізніше вказаного терміну, виплати будуть нараховуватися з дати подання заяви.

Для призначення пенсії заявники повинні надати документи, що засвідчують особу та придбаний страховий стаж, а також свідоцтва про народження дітей або їх паспорти.

Варто зазначити, що загальна тенденція по збільшенню стажу для отримання пенсії має місце в Україні. З 2023 року стаж для виходу на пенсію у 60 років має становити не менше 30 років, а в 2024 році це вже знадобиться від 31 року стажу. Збільшення стажу передбачено до 2028 року, коли чоловікам і жінкам потрібно буде офіційно відпрацювати від 35 років.

Якщо у 2024 році заявники не накопичать від 31 року стажу, то доведеться чекати на пенсійні виплати у 63 або 65 років. Таким чином, варто враховувати ці терміни та вчасно подавати заяви для отримання дострокової пенсії, якщо заявники відповідають встановленим критеріям.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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