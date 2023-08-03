Кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию в 50 лет: Как подать заявление и документы

Возможность досрочного выхода на пенсию становится хорошей новостью для некоторых граждан Украины, в частности для женщин и мужчин, отвечающих определенным критериям.

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Такую информацию уточнили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий. Основными категориями граждан, которым разрешается назначить досрочную пенсию, многодетные матери и родители. Женщины, родившие пятерых или более детей и имеющих не менее 15 лет страхового стажа, имеют право на пенсию в возрасте 50 лет. Также мужчинам, которые являются многодетными родителями, предоставляется возможность выхода на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

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Чтобы оформить досрочную пенсию, заявителям следует подать заявление в орган Пенсионного фонда. Рекомендованный срок подачи заявления – не ранее, чем за один месяц до пенсионного возраста (в случае женщин, это 50 лет) и не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление подано в срок, выплаты начнут поступать со дня 50-летия. В случае подачи заявления позже указанного срока выплаты будут начисляться с даты подачи заявления.

Для назначения пенсии заявители должны предоставить документы, удостоверяющие личность и приобретенный страховой стаж, а также свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Следует отметить, что общая тенденция по увеличению стажа для получения пенсии имеет место в Украине. С 2023 года стаж для ухода на пенсию в 60 лет должен составлять не менее 30 лет, а в 2024 году это уже понадобится от 31 года стажа. Увеличение стажа предусмотрено до 2028 года, когда мужчинам и женщинам нужно будет отработать от 35 лет.

Если в 2024 году заявители не накопят от 31 года стажа, то придется ждать пенсионных выплат в 63 или 65 лет. Следовательно, следует учитывать эти сроки и своевременно подавать заявления для получения досрочной пенсии, если заявители соответствуют установленным критериям.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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