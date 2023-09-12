Хто з українців може вийти на пенсію за вислугою років незалежно від віку

Які категорії українців можуть вийти на пенсію раніше, відпрацювавши певну кількість років

Українські громадяни деяких професійних груп можуть виходити на пенсію значно раніше, ніж працівники звичайних професій. Для цього важливо мати відповідний стаж роботи.

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Про це повідомляє "24 Канал". Пенсію за вислугу років надають таким категоріям осіб:

Артисти – від 20 до 35 років стажу. Працівники авіації та льотно-випробувального складу – у чоловіків від 25 років на 1 квітня 2015 року до 26 років і 6 місяців на 11 жовтня 2017 року, у жінок – від 20 років на 1 квітня 2015 року до 21 року і 6 місяців на 11 жовтня 2017 року. Працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення – від 25 років на 1 квітня 2015 року до 26 років і 6 місяців на 11 жовтня 2017 року. Спортсмени – не менше 25 років стажу роботи, включаючи перебування у складі збірних команд України не менше 6 років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками та від 45/50 років жінками, за умови наявності відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією/посадою. Диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічний склад цивільної авіації. Бортпровідники. Працівники залізничного транспорту та метрополітену. Працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах. Працівники, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві. Механізатори. Плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Також військові можуть виходити на пенсію за вислугою років за наступних умов:

Незалежно від віку, якщо на день звільнення мають не менше 25 календарних років вислуги.

У разі досягнення на день звільнення віком 45 років і наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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