Хто втратить право безкоштовного проїзду у транспорті з 1 липня

З 1 липня в Україні буде тимчасово призупинено право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для деяких категорій пасажирів. Зокрема, йдеться про школярів та курсантів військових вишів.

У період літніх канікул — з 1 липня до 31 серпня — учні київських шкіл користуватимуться транспортом на загальних підставах, тобто за гроші. Пільговий проїзд для школярів, як і раніше, діятиме лише протягом навчального року — з 1 вересня по 1 липня. Про це повідомили на Офіційному порталі Києва.

Попри це, учні все ж можуть придбати проїзні квитки зі знижкою 75% на всі види міського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна через застосунок "Київ Цифровий", у терміналах самообслуговування, на сайті КП "ГІОЦ", через додаток EasyPay або в касах метрополітену на станціях "Видубичі 1", "Почайна 1" і "Вокзальна".

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Ціни на пільгові проїзні квитки для учнів залишаються незмінними згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 5 березня 2020 року. Наприклад, безлімітний проїзний на місяць коштує 325 грн, а варіант на 92 поїздки — 143,75 грн. Водночас при купівлі одноразових поїздок з учнівським квитком знижка 75% не застосовується.

Окрім школярів, улітку безкоштовним проїздом тимчасово не зможуть користуватися і курсанти військових навчальних закладів. Їхнє право на пільги також обмежується літнім періодом і діє лише під час навчального року.

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