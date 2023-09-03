Хто такий Рустем Умєров, який може стати новим міністром оборони замість Резнікова

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Також він назвав потенційну кандидатуру на цю посаду.

За словами президента, новим главою відомства стане Рустем Умєров. Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", – зазначив глава держави.

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Президент додав, що Верховна рада має підтримати кандидатуру Умєрова, який наразі є головою Фонду державного майна, а до цього був народним депутатом.

"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", – вказав Зеленський.

Біографія Рустема Умєрова

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) в сім'ї вихідців з Алушти (Крим). Етнічний кримський татарин і мусульманин. Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Він здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління.

У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. В цьому ж році був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза.

У вересні 2019 року Умєрова обрали народним депутатом від фракції "Голос". В серпні 2021 року указом президента нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З грудня 2020 року Умєров є співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа".

Додамо, 10 серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про те, що у 2022 році турецька компанія Vector avia продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У супровідних документах на одну з партій 4900 "камуфляжних" курток вартістю 142 тисяч доларів стали 4900 "зимовими вітрозахисними" куртками за 421 тисячу доларів, а кожна куртка стала коштувати 86 доларів замість 29 доларів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

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