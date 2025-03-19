Хто в Україні може не платити за комуналку: перелік категорій

Якщо житло українців знаходиться на тимчасово окупованій території, питання нарахування боргів за комунальні послуги може бути досить непростим. Все залежить від багатьох факторів, тому не у всіх випадках громадяни зобов’язані оплачувати комунальні рахунки.

До прикладу, варто зважати на факт постачання комунальних послуг. Про це зазначила керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анна Даніель у коментарі для "24 Каналу".

Річ у тому, що на тимчасово окупованих територіях можуть діяти обмеження або навіть повне відключення комунальних послуг. Це може бути спричинено руйнуванням інфраструктури чи відсутністю контролю з боку української влади. Відповідно, у мешканців просто не буде можливості оплачувати ці послуги.

Важливим фактором є і правовий аспект. Навіть за відсутності фактичного постачання комунальних послуг борг може продовжувати накопичуватися відповідно до загальних правил.

Однак на тимчасово окупованих територіях українське законодавство не діє в повному обсязі, що ускладнює процес нарахування заборгованості за комунальні послуги.

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Крім того, якщо територія перебуває під контролем окупаційної влади, там може діяти інша система оплати комунальних послуг. Це знову ж таки робить питання нарахування боргів юридично складним.

До того ж в Україні передбачені механізми захисту прав громадян, які проживають в умовах окупації. В рамках цих норм держава може запропонувати різні способи вирішення проблеми несплати за комунальні послуги:

надання пільг;

надання відстрочки;

реструктуризація боргів.

Якщо на тимчасово окупованих територіях комунальні послуги не надаються, нарахування заборгованості може бути зупинене або взагалі не здійснюватися. Однак це залежить від конкретної ситуації та стану інфраструктури.

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Як не сплачувати комуналку за житло на ТОТ

Адвокат АФ "Пакс" Станіслав Ліфлянчик зазначив, що якщо нерухомість знаходиться на окупованій території, нарахування заборгованості за комунальні послуги може не здійснюватися. Більше того, постачання самих послуг також може бути припинене.

За словами адвоката, якщо підприємство, що забезпечує комунальні послуги, продовжить свою діяльність на тимчасово окупованій території, це може бути кваліфіковано як кримінальне правопорушення.

Варто зауважити, що громадяни України, які володіють житлом на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій і через це не мешкають там, мають надати постачальнику комунальних послуг довідку ВПО або інший документ, що підтверджує їхню відсутність за місцем реєстрації.

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