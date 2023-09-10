На одному з напрямків фронту у липні 2023 року російські бойовики влаштували потужний артобстріл по своїх же позиціях. Френдлі фаєр тривав протягом двох годин.

Про це повідомляє канал українського військового "Battles and Beers: War Stories" з посиланням на отримане радіоперехоплення розмов російських інтервентів.

Зазначається, що подія сталася в липні, коли 30-та окрема механізована бригада йшла в наступ.

"Коли бригада наблизилася до противника, ворог помітив і передав на головний вузол зв’язку, що їх атакують. Ми також чули радіозв'язок про те, що вони говорили. Тут наші хлопці майже дійшли до російської позиції й почався обстріл росіян росіянами", – повідомляється на каналі.

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Зазначається, що українські бійці призупинили атаку, аби дочекатися завершення обстрілу, однак він не вщухав майже дві години.

"Ми запитали: "Росіяни самі себе обстрілюють?" Ми не командували цим артилерійським ударом. І тут ми змогли прочитати радіоперехоплення і зрозуміли, що їхній головний вузол зв’язку не чує передових підрозділів, тому що РЕБ пригнічує зв’язок", – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що російські бойовики протягом двох годин продовжували бити по своїх позиціях.

"Завдяки цьому вдалося відбити ліву частину лісу та дорогу", – резюмував автор каналу.

Він також опублікував радіоперехоплення, на якому можна почути крики окупантів:

"Куди стріляєте, бля*ь!?",

"Відставити вогонь!",

"Я Рембо, підтверджую по нас вогонь, бля*ь",

"По наших б'ють, Граніт, Граніт, відставити вогонь!"

"Знищили частину передка, ні*уя не працює, не чують, бля*ь"

"Нас перебили всіх".

Нагадаємо, на одному з "гарячих" напрямків фронту бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта влучними пострілами з арти знищили артилерійську позицію окупантів.

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