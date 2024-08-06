Курська область зараз: біля Суджі літають винищувачі, горить бензовоз (відео)

На кордоні між Сумською областю України та Курською областю росії тривають бої. Працює авіація, артилерія та чути ракетні вибухи.

У соцмережах губернатор Курської області Олексій Смірнов повідомив, що "ситуація – під контролем", однак у зверненні до місцевих жителів закликав їх "ховатися в безпечних місцях".

Смірнов зазначив, що населені пункти Курської області зазнали масового обстрілу з боку України.

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"Провів засідання оперштабу, де разом із представниками силових структур обговорили ситуацію, що склалася. Обстановка у прикордонні залишається складною, але наші захисники успішно працюють на знищення противника. На оперштабі ухвалили рішення посилити бригади медиків та швидкої допомоги у прикордонних районах, а також оглянути пункти тимчасового розміщення у Курську для переїзду мешканців із постраждалих будинків. Максимально задіяні сили добровільних народних дружин", – додав він.

Тим часом російські пропагандисти заявили, що триває "щільна робота артилерії щодо позицій противника".

"На напрямі Свердликове Курської області також йдуть зіткнення… Бої продовжуються, наші підрозділи включаються все більше в знищення супротивника", – заявляють окупанти.

Місцеві публікують фото та відео щодо ситуації в Суджанському районі Курської області. Один з водіїв на авторегістратор зняв момент прольоту над дорогою винищувачів Су-25.

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео Суджа, Курська область рф. Джерело: Скриншот з відео

"Тут п**да на*уй, літаки над головою літають, винищувачі. На дорозі тачка догорає (показав, як горить бензовоз, що стоїть посеред дороги). Ніхто нах*й не їде гасити навіть".

За даними соцмереж, в Курській області раз за разом оголошують про ракетну небезпеку. росіяни пишуть про роботу ППО в районі Тьоткіно та про обстріл поблизу залізничної станції в Суджі. Також у місті помітили "займання у станційній частині міста". Зазначається, що в населеному пункті Свердліково Курської області зав'язався бій.

За інформацією ВЧК-ОГПУ, українська армія поблизу міста Суджа. Жителі міста намагаються виїхати до Курська. Вся Курська область під інтенсивним обстрілом.

Українська сторона офіційно не коментувала події в Курській області росії.

Міноборони рф лише під вечір 6 серпня визнало, що бої тривають на кордоні Курської області. Відомство оголосило, що російська армія стягує резерви для відбиття атак.

Заява міноборони рф щодо ситуації в Курській області. Джерело: Скриншот Заява міноборони рф щодо ситуації в Курській області. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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