Квартира за всі гроші: де оренда 1-кімнатної в Україні з’їдає майже весь дохід

Найвищу частку від середньомісячної зарплати за оренду однокімнатної квартири українцям доводиться викладати в Ужгороді. Там вартість оренди становить близько 76% від доходу.

Найменше витрачають на винайм мешканці Харкова – лише 19% від середньої заробітної плати. За даними спеціалізованого порталу з нерухомості, ще одне місто з відносно доступною орендою – Запоріжжя: оренда "однушки" там обходиться приблизно у чверть зарплати, тобто 25%, пише Oboz.ua.

Окрім Ужгорода, суттєву частину заробітку забирає оренда й у таких містах:

Луцьк – 75%;

Львів – 71%;

Київ – 65%;

Івано-Франківськ – 61%;

Житомир – 60%.

Вартість оренди однокімнатного житла в Україні: де найдорожче і найдешевше

Станом на сьогодні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні варіюються від 4 000 до 18 200 гривень на місяць.

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До міст із найвищими цінами на "однушки" входять:

Ужгород – 18 200 грн;

Київ – 17 900 грн;

Львів – 17 700 грн.

Найнижчі ціни на оренду зафіксовано у Харкові – 4 000 грн. Також відносно доступне житло можна знайти в таких містах:

Запоріжжя – 5 000 грн;

Миколаїв – 6 000 грн;

Кропивницький – 6 500 грн.

Який рівень зарплат в Україні: дані з великих міст

Згідно з інформацією одного з провідних кадрових порталів, середні зарплати в українських містах варіюються від 17 500 до 27 500 грн. Найвищі заробітки спостерігаються в Києві – середня зарплата тут становить 27 500 грн. Також високі зарплати зафіксовані в таких містах:

Львів – 25 000 грн;

Ужгород – 24 000 грн;

Дніпро та Чернівці – 23 500 грн;

Одеса – 23 000 грн;

Івано-Франківськ – 22 500 грн;

Харків – 20 000 грн.

Найнижчі зарплати зафіксовано в Сумах, де середній рівень заробітку становить 17 500 грн. Також порівняно невисокі заробітки в таких містах:

Кривий Ріг – 18 000 грн;

Кропивницький та Чернігів – 19 000 грн.

Раніше ми розповідали, що скільки років українцям різних професій потрібно працювати, аби придбати власну квартиру у Києві.

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