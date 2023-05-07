Лайм та гвоздика: Як зробити ефективний засіб для відлякування комарів

Замість покупки комерційних засобів, ви можете спробувати зробити свій власний відлякувач комарів з доступних матеріалів, таких як пластикова пляшка, лайм та гвоздика. Цей метод природний, ефективний і небезпечний для комарів. Нижче ми розкажемо вам, як створити цей простий, але ефективний відлякувач.

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Що вам знадобиться:

Пуста пластикова пляшка (0,5-1 літр);

Лайм;

Гвоздика (цілі гвоздики);

Ніж або ножиці;

Липка стрічка або нитки (для підвішування).

Візьміть пусту пластикову пляшку і зніміть етикетку. За допомогою ножа або ножиць обріжте верхню частину пляшки так, щоб насадити лайм на пляшку, як показано на відео нижче. Розріжте лайм на половину, візьміть гвоздики і вколіть їх в м'яку частину лайма. Це допоможе забезпечити поширення аромату.

Повісьте цей репелент біля вікон, або у місцях, де ви знаходитесь, і запах буде відлякувати комарів, а ви зможете насолодитись свободою від цих надокучливих комах.

Раніше ми писали про те, як зробити пастку для комарів та мух із пластикової пляшки та приманки.

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