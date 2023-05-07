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Лайм и гвоздика: Как сделать эффективное средство для отпугивания комаров

Игорь Романько

Как сделать репеллент для комаров

Вместо покупки коммерческих средств вы можете попробовать сделать свой собственный отпугиватель комаров из доступных материалов, таких как пластиковая бутылка, лайм и гвоздика. Этот метод естественен, эффективен и опасен для комаров. Ниже мы расскажем вам, как сделать этот обычный, но действенный отпугиватель.

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Что вам понадобится:

  • Пустая пластиковая бутылка (0,5-1 литр);
  • Лайм;
  • Гвоздика (целые гвоздики);
  • Нож или ножницы;
  • Липкая лента или нити (для подвешивания).

Возьмите пустую пластиковую бутылку и снимите наклейку. С помощью ножа или ножниц обрежьте верхнюю часть бутылки так, чтобы насадить лайм на бутылку, как показано ниже. Разрежьте лайм на половину, возьмите гвоздики и вколите их в мягкую часть лайма. Это поможет обеспечить распространение аромата.

Повесьте этот репеллент у окон или в местах, где вы находитесь, и запах будет отпугивать комаров, а вы сможете насладиться свободой от этих надоедливых насекомых.

Раньше мы писали о том, как сделать ловушку для комаров и мух из пластиковой бутылки и приманки.

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