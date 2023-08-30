Легкий та освіжаючий: рецепт болгарського супу таратор

Суп таратор – традиційна болгарська холодна страва. Він готується на кефірі, заквасці або на слабогазованій мінеральній воді. Рецепт надав ресурс Shuba.

Інгредієнти:

Огірок свіжий – 6 шт.

Кріп, пучок – 0.5 шт.

Петрушка, пучок – 0.5 шт.

Зелена цибуля, пучок – 1 шт.

Волоські горіхи – 0.5 склянки

Сіль – за смаком

Сушений чебрець – за смаком

Суміш перців – за смаком

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Спосіб приготування:

Огірки натріть на тертці з великими отворами, два огірка наріжте соломкою. Викладіть овочі в каструлю або супницю.

Зелень поріжте й відправте до огірків. Часник очистьте часник й вичавіть до інших інгредієнтів. Горіхи подрібніть в блендері або розімніть у ступці й покладіть до овочевої суміші.

Залийте овочеву суміш кефіром або 1.5 л слабогазованої мінеральної води. Додайте болгарську строкату сіль (шарена сол) або звичайну сіллю. За бажанням додайте трохи сухого чебрецю й суміш перців. Перед подачею відправте на 2 години в холодильник.

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