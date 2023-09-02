Легкий та освіжаючий: рецепт зеленого холодника на кефірі

Холодник за рецептом від Shuba має бути з легкою кислинкою, яку забезпечить щавель або сік лимона. Це дуже легкий та освіжаючий суп.

Інгредієнти:

Кефір 2,5% – 350 мл

Яйця курячі – 2 шт.

Гірчиця – 25 г

Огірок свіжий – 80 г

Редиска – 60 г

Картопля варена – 80 г

Щавель –150 г

Зелень – за смаком

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Відваріть яйця вкруту та почистіть варену картоплю.

2. Розділіть яйця на жовток і білок. Жовтки перетріть із сіллю та гірчицею.

3. Щавель перебийте з кефіром до однорідної консистенції, додайте до жовтків, перемішайте та посоліть.

4. Дрібно наріжте білки, огірки, редис, відварну картоплю та зелень. Додайте усе в кефірну суміш та перемішайте і посоліть.

5. Охолодіть півгодини та подавайте.

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