Легкий та освіжаючий: рецепт зеленого холодника на кефірі
Холодник за рецептом від Shuba має бути з легкою кислинкою, яку забезпечить щавель або сік лимона. Це дуже легкий та освіжаючий суп.
Інгредієнти:
Кефір 2,5% – 350 мл
Яйця курячі – 2 шт.
Гірчиця – 25 г
Огірок свіжий – 80 г
Редиска – 60 г
Картопля варена – 80 г
Щавель –150 г
Зелень – за смаком
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Відваріть яйця вкруту та почистіть варену картоплю.
2. Розділіть яйця на жовток і білок. Жовтки перетріть із сіллю та гірчицею.
3. Щавель перебийте з кефіром до однорідної консистенції, додайте до жовтків, перемішайте та посоліть.
4. Дрібно наріжте білки, огірки, редис, відварну картоплю та зелень. Додайте усе в кефірну суміш та перемішайте і посоліть.
5. Охолодіть півгодини та подавайте.
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