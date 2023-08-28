ЛистопАд чи листОпад: Авраменко пояснив, як говорити правильно

"ЛистопАд "чи "листОпад"? Чи бували у вас ситуації, коли ви не знали, де варто поставити наголос? Відомий знавець української мови Олександр Авраменко навчить, як правильно говорити.

Про це він повідомив у своєму експрес-уроці з української мови у "Сніданку з 1+1". Він зазначив, що українці часто неправильно наголошують слово "листопад", адже роблять наголос на другому складі. Проте зі слів Авраменка, потрібно говорити "листопАд".

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Крім цього, він зазначив, що не можна вживати поруч з "листопадом" слово "місяць" (листопад-місяць), адже листопад і є одним з осінніх місяців.

Також Олександр Авраменко розповів, як з російської мови на українську перекласти вислів "испарились, как из яблонь дым". Зокрема, це можна перекласти декількома українськими фразами:

"було, та загуло";

"як вітром здуло";

"мокре місце залишилося";

"як корова язиком злизала".

Мовознавець наголосив, що коли українці дбають про чистоту своєї мови, вони поважають не тільки себе, але й своїх співрозмовників.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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