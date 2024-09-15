Зливи затопили вулиці та будинки в Одесі (відео, фото)
В Одесі на 15 вересня оголошено про небезпечну погоду. Зранку на місто звалилися потужні зливи, які можуть протриматися до кінця доби.
Одеська міська рада в соцмережах повідомила, що через зливу ускладнений рух транспорту вулицями Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова. Чергують аварійні бригади комунальних служб.
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Підтоплено проїжджу частину на вулицях Ак. Глушко, Хімічна ріг Промислової, Інглезі.
Ускладнено рух транспорту на вулицях: Варненська, Церковна ріг Отамана Чепіги, Приморська ріг Газового провулка, 5 станція Фонтану.
Місцеві мешканці діляться відео з Одеси. На кадрах можна помітити затоплені вулиці, пляжі та навіть будинки.
Нагадаємо, Україну накриє аномальна погода.
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